Иваново, , 15:50 — REGNUM Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского назвал лауреатов за 2022 год. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале фестиваля 28 июля.

Кинофестиваль Rocco Lucia

Так, Гран-при фестиваля завоевал фильм сербского режиссёра Милоша Пушича «Герои рабочего класса». Лучшим постановщиком был признан Аскар Узабаев, снявший «Счастье», а специальный приз жюри вручили «Ржавчине» Хуана Себастьяна Месы.

Напомним, кинофестиваль «Зеркало» был впервые организован в Иванове в 2007 году. С того момента мероприятие проводится на ежегодной основе, получая поддержку от Министерства культуры РФ.

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