Таллин, , 15:48 — REGNUM

Взятка Pixabay.com

Таллинский окружной суд в четверг, 28 июля, постановил освободить из-под стражи бывшего старейшину таллинского района Пирита Тыниса Лийната, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Признано, что задержание Лийната было законным и обоснованным. Но поскольку к настоящему моменту топ-чиновник уже освобожден от должности старейшины, а также вышел из политической партии, риск совершения им новых коррупционных преступлений больше не может служить основанием для его содержания под стражей.

В начале июля 2022 года Полиция безопасности Эстонии задержала Лийната при получении взятки. По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев, Лийнат пользовался своим служебным положением старейшины района, чтобы направлять решения, касающиеся поставок и договоров, связанных с улицами столичного района Пирита, зелеными зонами и уходом за пляжем.

Вместе с Лийнатом были задержаны еще трое подозреваемых. По постановлению Харьюского уездного суда Лийнат был взят под стражу на два месяца. Его адвокаты обжаловали это в окружном суде.

15 июля Лийнат был освобожден от должности старейшины. В тот же день он вышел из Центристской партии, которая единолично возглавляет таллинскую мэрию.