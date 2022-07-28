Москва, 28 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский — результат исключительно эффективной политической кампании, начатой задолго до выборов с сериала «Слуга народа», в котором Владимир Зелинский исполнил главную роль, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, к. п. н Артём Кирка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«За короткий срок наивный и добродушный фильм про скромного школьного учителя по фамилии Голобородько, ставшего в одночасье президентом страны, завоевал на Украине огромную популярность, что позволило воплотить сценарий сериала в реальной политической практике.

В 2019 году Зеленский, будучи лидером одноименной политической партии «Слуга народа», победил на президентских выборах, отправив на покой политического мастодонта — конфетного короля Петра Порошенко .

Однако мало победить на выборах, необходимо ещё и удержать политическую власть. Эффективный имидж политика должен в постоянном режиме оптимизироваться для адаптации к стремительно меняющейся политической ситуации.

Не менее важно поддерживать строгое дозирование информационных касаний с целевой аудиторией, подбирать корректные время и место, условия взаимодействия с объектом манипуляции.

Особенное значение это приобретает в условиях боевых действий на территории твоей страны. Здесь мы видим явный провал в работе политтехнологов Зеленского. Его, действительно, стало слишком много в информационном поле.

Образ супруги Зеленского и последние, связанные с ней информационные поводы, сформированы явно с прицелом на западную аудиторию. Концепция, общий антураж, используемое цветовое решение и звуковое сопровождение, эмоциональный фон подготовленных фото и видео, ярко выраженный образ сильной женщины — все это должно найти и обязательно найдет в той или иной степени отклик среди широких слоев населения западных стран.

В этой связи можно согласиться с Марией Захаровой в том, что усталость от фигуры Зеленского достигла некоторых условных пределов. Но в то же время никаких предпосылок для собственной политической субъектности супруги Зеленского нет и не предвидится.

Очевидно, назрела необходимость формирования и развития имиджевого донора, обеспечивающего поддержку основного политического субъекта за счёт создания позитивного ассоциативного поля. Позитивное отношение к Елене Зеленской в западном сообществе так или иначе будет накачивать авторитетным капиталом и образ ее супруга.

В этой связи не стоит списывать раньше времени со счетов персону Зеленского. Далеко не самый худший электоральный рейтинг, особенно в западных и некоторых центральных регионах Украины, а также значительная концентрация властных полномочий у офиса президента не позволяет говорить о его скором исчезновении с политического пространства Украины.

С большой вероятностью он продолжит исполнять роль знаменосца, упорно ведущего свою страну к логичному финалу. И это станет очередным этапом продолжающегося глобального геополитического противостояния», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ресурс президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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