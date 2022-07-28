Ижевск, 28 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Четыре региональных отделения партий представили в Центризбирком Удмуртии документы для утверждения списка кандидатов для участия в выборах депутатов Госсовета республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В частности, документы поступили от Партии пенсионеров, «Единой России», КПРФ и «Коммунистов России» — от них поступили подписные листы с подписями избирателей в поддержку республиканского списка кандидатов.

Рабочая группа избиркома провела случайную выборки подписей, подлежащих проверке.

ИА REGNUM напоминает, ранее документы поступили от партий «Родина», «Зеленая альтернатива» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Были зарегистрированы списки партий «Новые люди» и ЛДПР.