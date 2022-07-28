Луганск, 28 июля 2022, 15:42 — REGNUM Украинские боевики 27 июля обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, разрушен один жилой дом, сообщает 28 июля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики с начала эскалации 1 039 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, выпустив 10,4 тыс. боеприпасов.
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