Луганск, 28 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Украинские боевики 27 июля обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, разрушен один жилой дом, сообщает 28 июля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Ирмино 27 июля с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Всего противником по городу выпущено две ракеты M31 GMLRS. В результате обстрела разрушен один жилой дом и четыре дома получили повреждения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики с начала эскалации 1 039 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, выпустив 10,4 тыс. боеприпасов.

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