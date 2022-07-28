Москва, 28 июля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В ряде районом Москвы 28 июля может выпасть до 15-20 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Об этом у себя в телеграм-канале написал метеоролог Евгений Тишковец.

65.mchs.gov.ru Ливень

По его словам, ливень ожидается в период с 18:00 до 21:00 по местному времени. С заходом солнца и наступлением сумерек осадки пойдут на убыль и полностью прекратятся к 3:00 29 июля, после чего погода возьмет курс на улучшение, а воздух станет свежее.

«Сейчас в атмосфере наметилась небольшая передышка, но она будет кратковременной — с юго-запада надвигается еще одна мощная гряда грозовых облаков, и очередная волна непогоды ожидается ближе к вечеру. За период с 18:00 до 21:00 местами прольется до 15-20 мм осадков, или около 20% от месячной нормы осадков», — отметил Тишковец.