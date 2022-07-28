Самара, 28 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Два новых специализированных центра для раннего выявления рака могут открыть в 2022 году в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что создание сети центров амбулаторной онкологической помощи идет в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Отмечается, что в 2022 году диагностическую помощь в подобных центрах получили свыше 16 тысяч человек. В настоящее время в регионе функционируют шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Они находятся в городах Самаре, Сызрани и Тольятти. До 2024 года в Самарской области планируют открыть 12 таких подразделений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что центр амбулаторной онкологической помощи в Чапаевской городской больнице Самарской области планируют открыть не позднее 1 ноября 2022 года.