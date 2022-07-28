Бердюжский район, Тюменская область, , 15:41 — REGNUM В Тюменской области 28 июля началось рассмотрение гражданского дела по иску Госохотдепартамента Тюменской области к пенсионеру о взыскании ущерба на сумму свыше 77 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Борьба с травяным пожаром Beale.af.mil

Установлено, что гражданин 1950 года рождения в апреле 2022 года в Бердюжском районе допустил выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения. Постановлением инспектора по пожарному надзору ответчик был признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере три тысячи рублей.

В иске ведомства сообщается, что в результате действий ответчика произошло возгорание травы на площади 70 га, тем самым причинён вред объектам животного мира и среде их обитания. В соответствии с методикой, утверждённой приказом Минприроды России, ущерб составил77 773 500 рублей.

Следующее судебное заседание назначено на 18 августа 2022 года.