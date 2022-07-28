Комрат, Молдавия, 28 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Программа нового общественно-политического движения «Народный Союз Гагаузии» имеет явную пророссийскую направленность. Об этом 28 июля заявил телеканалу TV8 глава общественной организации «Пилигрим-Демо», выступающей за продвижение в Гагаузской автономии Молдавии «демократических ценностей», Михаил Сиркели.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

«Проблема в том, что, если прочитать программу, то там только один общий пункт про Гагаузию и куча пунктов про дружбу с Россией, — заявил Сиркели. — Не вижу там ничего прогагаузского».

По его мнению, новое движение якобы было создано при содействии Москвы. Сиркели также заявил, что основатели организации занимаются благотворительностью, и его интересует, где они берут на это деньги.

Лидер «Пилигрим-Демо» считает, что гагаузскую идентичность можно развивать якобы только в составе Евросоюза. Его не устраивает возникновение политсилы, которая считает, что «ЕС — это плохо, а вот Таможенный союз — это хорошо».

Стоит отметить, что о создании «Народного Союза Гагаузии» объявили 20 июля. В программе организации говорится, что нацелена на расширение роли автономии, а также на развитие «добрых отношений с историческими друзьями гагаузского народа — Россией и другими странами Евразийского экономического союза».