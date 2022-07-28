Рязань, 28 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Заявление об отказе от участия в выборах губернатора Рязанской области написал Андрей Ерёменко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в облизбиркоме.

http://www.ryazan.izbirkom.ru/ Избирком Рязанской области

Кандидат от регионального отделения партии «Родина» заявил о снятии своей кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах губернатора. Таким образом, на рассмотрении избирательной комиссии остаются пять пакетов документов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы региона пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.