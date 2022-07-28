Москва, 28 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Вероятнее всего, у российских добытчиков золота наблюдаются последствия отсутствия тесной координации между профильными ведомствами, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Bullion Vault Золото

«Отсутствие координации налагается на присущую российской бюрократии установку на обеспечение тотального контроля за бизнесом. Можно предположить, что чиновники опасаются возможного падения цен на мировых рынках из-за крупномасштабного сбыта российского золота с дисконтом.

Вполне возможно, отдельные управленцы полагают, что действуют в интересах государства, косвенно принуждая золотодобытчиков продавать продукцию ЦБ РФ по выгодной для него цене.

В любом случае, уже в среднесрочной перспективе это принесёт убытки как бизнесу, так и государству. Остаётся надеяться, что профильные ведомства смогут быстро сориентироваться в ситуации.

Золотодобывающая отрасль и без того понесла серьезные убытки в результате воздействия санкций. Вполне очевидно, что данный запрет не лучшим образом отразиться на ее положении», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная пробирная палата перестала выдавать необходимые для экспорта разрешения российским золотодобытчикам, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам.

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