Кемерово, , 15:37 — REGNUM В Кемеровской области общая сумма собранных добровольных пожертвований на помощь в восстановлении Горловки составила 4 млн 328 тысяч 845 рублей. Только за сутки кузбассовцы перечислили 450 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Школьный ранец Immanuel Giel

«В этом году мы в 29-й раз проводим в Кузбассе акцию «Помоги собраться в школу». Мы решили, что должны сделать так, чтобы не только кузбасским детям новый учебный год был в радость, но и помочь собраться в школу детям Горловки, — отметила председатель Союза женщин Кемеровской области Ирина Крым. — Мы предлагаем всем неравнодушным приносить ранцы, школьную и спортивную форму, обувь, книги. Сбор будет проходить до 15 сентября во всех городах и районах».

Кроме того, кузбассовцы уже приносят вещи, средства гигиены, книги и продукты длительного срока хранения для жителей Горловки.