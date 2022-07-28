Стокгольм, 28 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Шведский блогер PewDiePie (Феликс Арвид Ульф Чельберг) столкнулся с критикой от поклонников из-за недавнего видеоролика. Об этом 28 июля пишет Page Six.

Скриншот из видеоролика PewDiePie Блогер PewDiePie (Пьюдипай)

На видео PewDiePie наблюдал, как глухая блогер Скарлет Мэй рассказывала историю, используя язык жестов. «Нет, я не буду это смотреть», — сказал Чельберг, добавив, что у его мопса такие же длинные когти, как ногти Мэй. Он также попытался изобразить жестовый язык — пользователи сочли это насмешкой над глухой коллегой.

Сама Скарлет Мэй прокомментировала реакцию PewDiePie. «Я не была удивлена. Я к этому привыкла. Но тут известный блогер откатывает общество на миллион шагов назад, так что это очень расстраивает», — высказалась она.

ИА REGNUM напоминает, что PewDiePie — шведский блогер, который с 2013 года по 2019 год имел наибольшее количество подписчиков в YouTube. На данный момент на него подписано более 111 млн человек.