Блогера PewDiePie раскритиковали в Сети за насмешки над глухой коллегой
Стокгольм, 28 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Шведский блогер PewDiePie (Феликс Арвид Ульф Чельберг) столкнулся с критикой от поклонников из-за недавнего видеоролика. Об этом 28 июля пишет Page Six.
На видео PewDiePie наблюдал, как глухая блогер Скарлет Мэй рассказывала историю, используя язык жестов. «Нет, я не буду это смотреть», — сказал Чельберг, добавив, что у его мопса такие же длинные когти, как ногти Мэй. Он также попытался изобразить жестовый язык — пользователи сочли это насмешкой над глухой коллегой.
Сама Скарлет Мэй прокомментировала реакцию PewDiePie. «Я не была удивлена. Я к этому привыкла. Но тут известный блогер откатывает общество на миллион шагов назад, так что это очень расстраивает», — высказалась она.
ИА REGNUM напоминает, что PewDiePie — шведский блогер, который с 2013 года по 2019 год имел наибольшее количество подписчиков в YouTube. На данный момент на него подписано более 111 млн человек.