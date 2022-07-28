Киренск, Иркутская область, 28 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Энергоснабжение в Киренском районе Иркутской полностью восстановлено. Об этом 28 июля сообщил в своем телеграм-канале глава Приангарья Игорь Кобзев со ссылкой на мэра пострадавшего района.

Буря

«Сегодня электричество было подано в дома жителей села Кривошапкино — оно оставалось обесточенным дольше всех.

Напомню, во время шторма 23 июля были отключены все десять воздушных линий 10 кВ, питающие Киренск, а также линия, идущая на Алексеевск. Порывами ветра повалило больше 120 опор линий электропередач, большинство из них расположены в лесном массиве, где на некоторых участках завалы леса были практически сплошными», — отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА, в Приангарье было передано оперативное предупреждение: 27–28 июля местами в регионе прошли сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

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