Буй, Костромская область, , 16:11 — REGNUM Костромские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 14-летнего мальчика в ДТП. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После аварии в Буе Группа «Подслушано Буй»

Трагедия произошла вечером 26 июля на перекрестке дороги Елегино — Буй и деревни Пилятино в Буйском районе. Легковой автомобиль столкнулся с мопедом, за рулём которого сидел юноша. Его пассажиркой была 16-летняя девушка, она была доставлена в больницу с переломами.

Машиной управлял 24-летний селянин. В момент аварии он был нетрезв. Следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев, для установления подробностей произошедшего назначен ряд экспертиз.

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