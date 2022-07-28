Вологда, , 15:32 — REGNUM В Вологде и Череповце с 29 июля возобновят работу мобильные пункты ковид-вакцинации. Об этом в соцсетях сообщил глава областного департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

«На вакцинацию приглашаются непривитые вологжане, а также те, у кого прошло более 6 месяцев от предыдущей вакцинации, или переболевших спустя полгода после выздоровления. При себе необходимо иметь паспорт. Вакцинация проводится отечественным препаратом «Спутник V», его первым компонентом — «Спутником Лайт», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине заболеваемость ковидом за две недели выросла на 16%.