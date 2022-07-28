Владимир, , 15:31 — REGNUM Во Владимирской области 28 июля выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки госпитализированы девять человек. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 733 случая заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 819 пациентов, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 3498 человек. Подтвержден один новый летальный случай.