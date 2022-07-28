Кабул, 28 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Документальный фильм «Мираб», посвящённый претензиям Ирана к Афганистану, будет представлен 28 июля.

Runner1616 Кинолента

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», картину покажут в Farhangsara Media. Продюсером и режиссером выступил Мохсен Исламзаде.

В этом документальном фильме, сценарий которого был написан Мохсеном Азизи, обсуждаются претензии Ирана к Афганистану, а также такие вопросы, как строительство плотины «Камал Хан» восточным соседом, его последствия и непредоставление Ирану водных ресурсов в полном объёме.

Церемония пройдет с участием режиссера, других кинодокументалистов, официальных лиц, экспертов и активистов в области водных ресурсов и окружающей среды.

Напомним, плотина «Камал Хан» — проект гидроэлектростанции и ирригационной плотины, расположенной на реке Гильменд в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Строительные работы были начаты в 1974 году, но после смерти президента Афганистана Мохаммада Дауда в 1978 году были остановлены. Вновь они возобновились только в 2017 году.

Планируется, что по завершении строительства будет орошаться более 174 000 гектаров сельскохозяйственных земель, а электростанция будет производить 9 мегаватт электроэнергии. Правительство Ирана оказывает давление на правительство Афганистана, чтобы воды реки Гильменд (или их часть) текли в сторону Ирана, то есть на выполнении ирано-афганского договора 1973 года о распределении водных ресурсов.