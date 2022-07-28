Москва, 28 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Правительство системно поддерживает льготную ипотеку — уже запущена выдача кредитов под 7% годовых, а теперь под них будет выделено дополнительное финансирование. Об этом 28 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы сегодня направим ещё 45,5 млрд рублей на реализацию трёх из них: это льготная, семейная и дальневосточная», — заявил Мишустин.

«Они пользуются высоким интересом у жителей нашей страны, и те средства, что уже были выделены и предусмотрены в федеральном бюджете, практически полностью выбраны», — указал он.