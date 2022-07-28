Уфа, , 15:45 — REGNUM Уголовное дело об организации и финансировании экстремисткой деятельности среди осужденных возбудили в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в своем телеграм-канале.

За решеткой Svopi.ru

По версии следствия, трое подозреваемых жителей Башкирии, которые отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима, организовали ячейку движения, признанного экстремистским, а также поборы с заключенных с целью ее финансирования.

В материалах дела указано, что фигуранты уголовного дела установили в исправительном учреждении верховенство негласного свода правил и требовали их соблюдения.

«Они вели учет всех прибывающих и убывающих из колонии осужденных с указанием их неформального статуса, за определенную плату создавали заключенным более комфортные условия пребывания, организовывали азартные игры и обязали всех, в том числе путем вымогательства, сдавать деньги в так называемый «общак», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что факты организации экстремистской деятельности и финансирования ее установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, республиканского Управления ФСБ России и регионального ФСИН России.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

«Следственные действия проведены в нескольких районах Республики. В ходе обысков изъяты банковские карты, через которые проходили денежные средства, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.