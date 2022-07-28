Томск, 28 июля 2022, 15:29 — REGNUM В Томске правоохранители задержали мужчину по подозрению изготовлении и хранении самодельного взрывного устройства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, взрыв произошёл на переулке Кооперативном 28 июля.

Взрыв
Взрыв
Pixabay.com

По факту происшествия возбуждены три уголовных дела по статьям «незаконное изготовление взрывного устройства, «незаконное хранение и ношение взрывного устройства», а также «покушение на убийство общеопасным способом».

Подозреваемым оказался 55-летний горожанин. По предварительным данным, взрывчатку мужчина изготовил у себя дома.

«Затем, 19 июля 2022 года он разместил в районе здания на переулке Кооперативном областного центра. Впоследствии взрывное устройство сдетонировало, причинив телесные повреждения сотруднику организации», — отметили в ведомстве.