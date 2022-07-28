Томск, 28 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Томске правоохранители задержали мужчину по подозрению изготовлении и хранении самодельного взрывного устройства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, взрыв произошёл на переулке Кооперативном 28 июля.

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По факту происшествия возбуждены три уголовных дела по статьям «незаконное изготовление взрывного устройства, «незаконное хранение и ношение взрывного устройства», а также «покушение на убийство общеопасным способом».

Подозреваемым оказался 55-летний горожанин. По предварительным данным, взрывчатку мужчина изготовил у себя дома.

«Затем, 19 июля 2022 года он разместил в районе здания на переулке Кооперативном областного центра. Впоследствии взрывное устройство сдетонировало, причинив телесные повреждения сотруднику организации», — отметили в ведомстве.