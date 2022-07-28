Берлин, , 15:28 — REGNUM Уровень прокачки по газопроводу «Северный поток» составляет около 20%. Об этом 28 июля сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.

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«Поток газа по «Северному потоку» составляется в настоящее время около 20% от максимальной мощности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что газохранилища продолжают заполняться, в них до сих пор происходит закачка газа. Общий уровень заполненности в Германии составляет 67,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Газпром поставляет в Европу столько газа, сколько возможно.

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