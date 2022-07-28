Лондон, 28 июля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Британский актёр Тэрон Эджертон примет участие в съёмках фильма Carry On от Netflix. Об этом сообщило издание The Indian Express 28 июля.

Gage Skidmore Тэрон Эджертон

Предстоящая картина расскажет об агенте Управления транспортной безопасности (Эджертон), который подвергается шантажу со стороны злоумышленника, желающего доставить опасную посылку на авиарейс. Режиссёром триллера выступит Жауме Кольет-Серра («Чёрный Адам»).

Ранее Тэрон Эджертон озвучил желание сыграть Росомаху в кино. Актёр также отметил, что уже обсуждал подобную возможность с руководителями американской киностудии Marvel.