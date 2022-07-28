Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

Дождь Алексей Яковлев

В пятницу, 29 июля, в Северной столице ожидаются ливни и грозы. Скорость ветра местами достигнет отметки в 15 м/с.

Напомним, что о дождях в ближайшие дни сообщал и главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. По его прогнозу, температура воздуха в городе опустится 30 июля до +18 градусов.

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