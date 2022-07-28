Москва, 28 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Бюрократические ограничения создают проблемы только для тех золотодобытчиков, которые ориентируются на экспорт, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Страны G7 и ЕС ввели эмбарго на российское золото. Его можно продать в Китай, Индию, на Ближний Восток. Однако поскольку у российских аффинажных заводов приостановлен статус Good Delivery, продать золотые слитки на экспорт без скидки проблематично. А продавать со скидкой не позволяет действующий регламент.

Не думаю, что это стратегический запрет, чтобы Банк России мог покупать все золото с большим дисконтом. Ему это, по большому счету, сейчас не нужно. Напомним, что экспорт золота развивался совсем недолго.

Всего только два года, в 2020 и 2021 гг., почти все добытое в России золото продавалось на экспорт. В 2019 г. экспорт был относительно небольшим. А до 2019 г. почти все золото выкупал в резервы Банк России. Он вернулся к скупке золота только для того, чтобы поддержать отрасль.

Полагаю, проблема чисто бюрократическая. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2015 г. приняла решение не разрешающее экспорт золота ниже рыночных котировок, чтобы экспортеры не могли занижать цену и уклоняться от налогов.

Теперь это ограничение не позволяет продавать золото с дисконтом. Чтобы снять это ограничение нужно принять изменения в действующий регламент или как минимум выпустить разъяснение, что ограничение не распространяется на сделки с определенным дисконтом. Это может занять некоторое время, поскольку такой документ потребует межведомственного согласования.

Санкции негативно отражаются на отрасли. У золотодобытчиков возникают проблемы с поставками и ремонтом импортной тяжелой техники и оборудования. Компании переносят сроки запуска новых проектов.

У компаний, имеющих зарубежную юрисдикцию, все гораздо серьезнее, ведь они должны соблюдать санкции как нерезиденты, но не могут соблюдать их, ведя бизнес здесь.

В результате, из России ушла канадская Kinross Gold. Зарегистрированная в Великобритании Petropavlovsk PLC практически доведена до банкротства, а Polymetal рассматривает возможность разделения бизнеса на российскую и казахстанскую часть.

В целом, по данным Росстата, производство золота в РФ в I полугодии 2022 года сократилось на 6,7%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России добытчики золота столкнулись с трудностями при экспорте драгоценного металла.

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