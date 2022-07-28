Екатеринбург, 28 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Уральском федеральном университете для детей участников спецоперации было выделено 653 бюджетных места. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на УрФУ и памятник Кирову

Это 10% всех бюджетных мест. Они были предусмотрены по специальной квоте выделены из контрольных цифр приёма. Документы подали 39 человек.

Оставшиеся места попадут в общий конкурс. Вначале для приоритетного зачисления 30 июля, а потом для общего — 9 августа, добавили в УрФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянский госуниверситет из Донецкой и Луганской Народных Республик и с Украины поступило 121 комплектов документов от абитуриентов. А в Воронежский университет поступить решили почти 30 детей участников спецоперации.