Херсон, 28 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях Украины, поделился с редакцией ИА REGNUM мнениями молодых жителей Херсона по поводу возможности поступления в российские вузы по бюджетной квоте.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

К примеру, Дарья (19 лет) мечтает поступить в один из крымских вузов (желательно в Симферополе). Девушка рассматривает для обучения факультеты, где можно было бы обучиться профессии адвоката или госслужащего. Окончательный выбор вуза и специальности рассчитывает сделать в августе 2022 года.

Никита (20 лет) планирует возобновить обучение в одном из российских вузов. Больше всего его привлекает факультет иностранных языков МГУ, но он не уверен, что ему удастся поступить в это престижное образовательное учреждение, а как конкретно решить эту задачу — пока не представляет.

Влада (16 лет) хотела бы поступить в один из санкт-петербургских вузов. Интересует актерское мастерство, журналистика с уклоном в телевизионное вещание. Девушка уже просчитывает не только варианты подачи документов и конкурсного отбора, но и переезда в Северную столицу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 было установлено, что абитуриенты из ЛНР и ДНР могут поступить в российские университеты по квоте правительства РФ для обучения иностранных граждан, которая на предстоящий учебный год увеличена на 5 тысяч и составляет 23 тысячи мест.

Ранее Александр Малькевич отмечал, что лучшие представители молодёжи Донбасса, Херсонщины, Запорожья должны учиться в вузах России для того, чтобы с полученными знаниями возвращаться к себе и участвовать в восстановлении мирной жизни.

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