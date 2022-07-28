Бухарест, , 15:22 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о намерении поднять вопрос интенсификации процесса вступления Молдавии в ЕС в ходе пребывания в Бухаресте молдавского лидера Майи Санду. Об этом 28 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

Санду прибывает в пятницу, 29 июля, с официальным визитом в румынскую столицу по личному приглашению Йоханниса. В ходе протокольных встреч лидеры двух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

При этом предполагается, что Румыния предложит Молдавии очередную безвозмездную материальную помощь на общую сумму в $200 млн.

Напомним, ранее представители ряда общественных организаций Румынии подвергли критике намерение Бухареста финансировать в условиях кризиса политические проекты Кишинева.