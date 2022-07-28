Таллин, 28 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум.

Петр Первый Битва в бою (Полтава)

Попытки поставить знак равенства между периодом российской имперской власти и временем СССР на территории нынешней Эстонии как «первой» и «второй русской оккупацией» являются антинаучными и неуместными.

Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Эстонии на Teleram-канале ведомства. Российские дипломаты обратили внимание на статью, как они его назвали в комментарии, «псевдоисторика» Мартина Лятте в местном издании Eesti Ekspress, в которой тот проводит параллели между эпохой императора Петра I и современностью.

По мнение представителей посольства, в статье допущены ошибки и искажения фактов. Особое внимание обращено на фразу автора статьи: «Северная война 1700–1721 годов принесла эстонскому народу беды и страдания».

В комментарии отмечается, что до вхождения в состав Российской империи в Лифляндии и Эстляндии царила шведская власть, этот период местные историки любят называть «золотым».

На самом деле Швеция превратила территории в свои сырьевые придатки, потребительски выкачивая их природные ресурсы и безжалостно эксплуатируя местное население. К 1686 году в Лифляндии 75% всех имений было переведено в шведскую казну, а из оставшихся половина (47%) оказалась во владении шведских помещиков.

«Политика Швеции в регионе во время правления Карла XI и агрессивных войн Карла XII привела к истощению Эстляндии и Лифляндии, что обернулось для эстонцев страшным голодом, неурожаем и разрухой. По итогам «золотого века» шведской короны в Прибалтике эстонцы оказались на грани полного вымирания и исчезновения. Население сократилось до 80 000 человек», — говорится в комментарии.

Но, как добавляют российские дипломаты, «к счастью, «золотой век» был прерван Ништадтским мирным договором 1721 года, по которому Эстляндия и Лифляндия вошли в состав Российской империи, что позволило эстонскому этносу выжить, сохранив свою идентичность и язык».

В результате дальновидной экономической политики императора Петра I, направленной на восстановление популяции за счет строительства городов, дорог и инфраструктуры, а также реинвестирования местных налогов в социально-экономическое развитие региона, численность населения Лифляндии и Эстляндии к середине XIX века десятикратно увеличилась — в Эстляндии до 350 000, в Лифляндии — до 450 000 человек.

«Таковы демографические последствия «первой русской оккупации», без которой эстонского этноса как такового скорее всего просто не существовало», — завершили свой комментарий в российском посольстве.