Сыктывкар, 28 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Коми поступили дефицитные препараты для лечения эпилепсии, 500 льготных рецептов ждут своего часа в списке отсроченных лекарств, сообщает минздрав республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

По данным ведомства, ещё в начале года количество отсроченных рецептов в республике приближалось к 20 тысячам. Теперь решать проблему с льготным лекарственным обеспечением в регионе удается благодаря новой схеме: и закупка, и поставка препаратов сосредоточена у единого поставщика — Государственных аптек Республики Коми.

По словам и. о. министра здравоохранения Игоря Дягилева, обеспечение льготными препаратами всегда было непростой задачей. Из-за отсутствия предложений от поставщиков на фармацевтическом рынке Минздрав Коми был вынужден проводить конкурсные процедуры по несколько раз. В связи с этим возникали задержки с обслуживанием льготных рецептов.

«С мая покупкой всех льготных препаратов занимаются госаптеки под чутким контролем профильного ведомства. И это дает положительный эффект — количество отсроченных рецептов значительно сократилось», — подчеркнул Дягилев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области родителям детей, страдающих различными заболеваниями, приходится самостоятельно приобретать дорогостоящие лекарства, положенные им бесплатно.