Евгений Цоц, 28 июля 2022, 16:29 — REGNUM Сегодня, 28 июля, исполняется 1034 года Крещению Руси. В этот день в 988 году наш народ принял православие. Это событие заложило основу государственности на тысячелетие вперёд, определив вектор развития страны. Религия повлияла на мировоззрение и нравственные устои. Ценности, которым учит православная вера, помогли сложиться крепкому, многонациональному, и в том числе многоконфессиональному государству. Сострадание, любовь к ближнему, терпимость к другим стали благодатной почвой для зарождения Русской цивилизации и объединения сотен этнических групп.

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890
Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

История циклична, и сегодня Россия вновь сверяется с истоками, чтобы понять, по верному ли пути она идёт.

«Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на всё мировое развитие», — заявил несколько лет назад президент России Владимир Путин. Он отметил, что народы, которые приняли христианские ценности как свои, достигли высот в политике и искусстве, литературе и науке, получили опыт единения, который не раз спасал общую Родину.

Сейчас многолетний опыт крайне нужен нашей стране. Это ресурс, к которому обращается Россия за стойкостью, стержень, на который опирается. Когда-то православие стало основой для собирания разрозненных русских земель в единое государство. Многобожие создавало различия между княжествами, усугубляло раздробленность. Православное христианство, напротив, снимало противоречия и стало основой для формирования общей идентичности. А терпимость к малым народам позволила сохранить их после включения в Русское государство.

Современной России, как и прежде, требуется сплочение и единство. Вокруг общей миссии — защиты угнетаемых, вокруг Вооружённых сил России, которые прямо сейчас вершат судьбу нашей страны и вообще всего мира, вокруг помощи населению освобождённых территорий, пострадавшему от бесчинств нацистов. Возможно, как и тысячу лет назад, сейчас закладывается курс на тысячелетие вперёд.

Алексей Боголюбов. Храм Василия Блаженного
Алексей Боголюбов. Храм Василия Блаженного

На протяжении всей истории нашему народу приходится противостоять Западу. Выбор восточной ветви христианства повлёк геополитические последствия: католические королевства посчитали Русь «неправильными» христианами. И в дальнейшем нашим предкам не раз пришлось отражать завоевательные нашествия. Враждебность стала одним из свойств западной политики в отношении к России.

Сегодняшний Запад в военной форме НАТО марширует на восток, занимая земли, находившиеся в составе СССР, и приближается к границам России. Наша страна уже давно в официальных документах указана главной стратегической угрозой. А мозговые центры альянса в Вашингтоне и Европе многое сделали для превращения Украины в передовой плацдарм для атаки на Россию. Сквозь века цель Запада не меняется — ослабление, расчленение и завоевание русских земель.

Но если рядом всегда был сильный враг, на чём же держалось народное единство нашего государства? Во-первых, на православии, которое вслед за русскими приняли и другие народы вокруг России. Необходимость защищать веру сплачивала людей. Во-вторых, на близости духовной основы православия и других традиционных религий: ислама, иудаизма и буддизма. При разнице обрядов между конфессиями оказалось немало общего. Например, любовь к ближнему. Это стирало ментальные границы между народами.

Сила единой многонациональной и многоконфессиональной России проявилась особенно ярко на примере специальной военной операции и деятельности в её поддержку. Несмотря на многообразие, народы нашей страны скрепляет нравственная целостность и опора на общие традиционные ценности.

Как и во времена Крещения Руси, источником угрозы стали безбожники. Тогда Русь делили на части язычество и многобожие, вбивавшие клин между людьми. Различались не только имена богов, но и моральные ориентиры. Среди противников христианства хватало откровенных преступников — убийц, насильников и разбойников.

Степан Колесников. Фигуры перед церковью. 1928
Степан Колесников. Фигуры перед церковью. 1928

Сегодня против России ополчился разложившийся постхристианский Запад, где религия представлена номинально, в качестве декоративного института, и утратила прежние смыслы. Была ли она сильна в Средние века, в годы крестовых походов и колониальных войн или являлась лишь предлогом для злодеяний? Это вопрос для историков. Но в данный момент, очевидно, никакого христианства на Западе нет, ислам деградирует в экстремизм, иудаизм обретает сектантское лицо.

А вот сатанистов хватает. И ответом новой Руси врагу человечества может стать, как и тысяча лет назад, обращение к Богу.