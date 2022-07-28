Донецк, 28 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Весь фронт в Донбассе активизировался с утра 27 июля, сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Dnr-online.ru Даниил Безсонов

«Есть успехи на некоторых направлениях, но об этом позже», — отметил он.

Безсонов также посоветовал служащим ВСУ «заранее договариваться о плене». «Рассчитывать на возможность сдаться в плен, когда наши бойцы вас окружат, может не получиться», — отметил он.

Ранее 28 июля военкоры сообщили о продвижении союзных войск западнее Донецка, в направлении Авдеевки.