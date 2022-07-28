Осло, 28 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. В течение недели молодая самка моржа по кличке Фрейя очаровывала норвежцев, греясь на солнце во фьорде Осло, производя фурор в средствах массовой информации. Очаровательное, но невольно разрушительное морское млекопитающее весом 600 кг любит отдыхать на маленьких лодках, которые под её весом тонут. Об этом пишет The Guardian.

Gazprom-neft.ru Морж

Моржиху назвали Фрейя в честь мифологической скандинавской богини любви и плодородия. Она добиралась до Дании, Германии, Шотландии, Нидерландов, а теперь проводит лето в Норвегии.

Фрейя знаменита не только потому, что она авантюристка. Она знаменита тем, что топит маленькие лодки, загорая на них. Животное приноровилось забираться на судна, оставляя после себя вмятины, спать там и постепенно их затапливать.

«У нее все хорошо, она кормится, отдыхает и, кажется, находится в хорошем состоянии», — сообщили в Норвежском управлении рыболовства.

Жители Осло были обеспокоены тем, что моржиха будет вести себя агрессивно по отношению к людям, предлагая вывезти или усыпить животное. Однако учёные отстояли свободу и жизнь Фрейи.

Как сообщалоИА REGNUM, в начале июля кита, запутавшегося в веревках, у побережья Северной Европы спасла норвежская береговая охрана.

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