* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 15:19 — REGNUM В афганской провинции Герат представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили Ракиба Фаруки, известного как «Железный человек Афганистана», начальником спортивной подготовки 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со штабом в городе Герат. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники говорят, что Фаруки стал начальником спортивной подготовки корпуса «Аль-Фарук» по инициативе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ракиб Фаруки, спортсмен-экстремал из провинции Гор, прославился своими выступлениями при минусовой температуре.