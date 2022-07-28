Симферополь, 28 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Женщина погибла в районе станции Пролётная в Республике Крым под пассажирским поездом утром 28 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Крымского ЛУ МВД на транспорте.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции Пролетная около 09:00. На железнодорожном перегоне «ст. Элеваторная — ст. Пролетная» на остановочной платформе 1432 км, под пассажирский поезд сообщением «Москва — Евпатория» попала женщина. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, а до этого неоднократно подавал звуковые сигналы, наезда избежать не удалось, от полученных травм женщина скончалась.

Личность погибшей не установлена, на вид ей от 50 до 60 лет. Проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.