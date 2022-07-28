Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Американскую певицу Бритни Спирс не будут допрашивать в ходе судебного процесса против её отца Джейми Спирса. Об этом сообщил TMZ, ссылаясь на постановление суда.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

Суд решил, что любая информация, необходимая Джейми Спирсу для защиты от обвинений в злоупотреблении своими полномочиями как опекуна, может быть получена из других источников. Как отметил адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт, артистка «была травмирована» действиями своего отца на протяжении десяти лет, поэтому дача показаний вновь нанесёт ей травму.

ИА REGNUM напоминает, что Бритни Спирс пытается доказать через суд, что её отец злоупотреблял своими полномочиями как опекун. Артистка обвинила Джейми Спирса в растрате её имущества, а также также записи её действий на видеокамеры и подслушивающие устройства без её согласия.