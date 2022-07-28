Петрозаводск, , 16:13 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Карелию посетит объекты приграничной инфраструктуры, сообщил 28 июля глава республики Артур Парфенчиков.

Дмитрий Медведев в Карелии vk.com/aparfenchikov

«После этого обсудит вопросы укрепления северо-западных рубежей России», — уточнил глава региона.

Напомним, в начале июня Медведев поручил Парфенчикову подготовить предложения по развитию приграничных территорий страны с учётом расширения блока НАТО: после вступления в блок Финляндии у Карелии окажется самая протяжённая граница с ним. По словам зампредседателя СБ, расширение НАТО за счёт стран Скандинавии увеличит протяжённость сухопутных границ альянса с РФ более чем вдвое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Финляндии принял закон, который позволит государству установить барьеры вдоль границы с Россией. Таким образом страна хочет закрыться для тех, кто ищет возможность незаконно попасть в Финляндию и попросить убежища.

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