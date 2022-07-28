Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в мошенничестве с материнским (семейным) капиталом задержаны пять человек. В отношении банды аферистов возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 28 июля.

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Как полагают следователи, ростовчанин вместе с четырьмя знакомыми создал кредитно-потребительские кооперативы, куда с 2018 года по 2021 год обращались местные жительницы, имеющие право на получение средств маткапитала. Злоумышленники предлагали женщинам взять займы на покупку недвижимости якобы для улучшения жилищных условий. После оформления сделки пакет документов для получения выплат направлялся в госучреждения. Кооперативы получали средства маткапитала в счёт погашения кредита владелиц сертификатов.

Предположительно, аферисты смогли обналичить не менее 600 сертификатов на общую сумму более 300 млн рублей. Полученные деньги аферисты распределяли между собой.

Четверо подозреваемых заключены под стражу, ещё один находится под домашним арестом.

Расследование уголовных дел продолжается.