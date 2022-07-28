Москва, , 15:11 — REGNUM Результаты о реальных доходах жителей России сложно назвать удачными, но по сравнению с почти непрерывным семилетним падением реальных доходов и спаде этого показателя на 1,2% в I квартале 2022 года по сравнению с 1 кварталом 2021 года определённый прогресс заметен. заявила корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«По итогам II квартала 2022 года реальные располагаемые денежные доходы россиян, согласно информации Росстата, снизились на 0,8% в годовом выражении.

Однако можно отметить замедление темпов спада этого показателя, так как в I квартале 2022 года реальные располагаемые денежные доходы населения России снижались намного сильнее — на 1,2% в годовом выражении.

В I полугодии 2022 года реальные располагаемые денежные доходы россиян также сократились на 0,8% в годовом исчислении.

Отметим также, что во II квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом реальные располагаемые доходы населения выросли сразу на 16,4%. Скорее всего, на динамику реальных доходов во II квартале текущего года влияли две тенденции.

С одной стороны, вызванное обесценением рубля, уход иностранных компаний из России и ростом скрытой безработицы снижение реальных зарплат: например, в мае 2022 года реальные зарплаты, по данным Росстата, сократились на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

С другой стороны, было заметно влияние государственной поддержки наиболее уязвимых социальных групп и малоимущего населения. Так, в июне правительство РФ внепланово индексировало пенсии неработающих пенсионеров, а также повысило прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

Как заявлял премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, увеличение социальных выплат и повышение МРОТ затронуло почти 50 миллионов граждан России, так что господдержка оказала существенное влияние на замедление падения реальных доходов населения.

При этом безработица в России после краткосрочного всплеска в I квартале 2022 года до 4,2% трудоспособного населения во II квартале снизилась до 4%, значит, по итогам III квартала можно будет увидеть ещё более существенное замедление падения реальных доходов в годовом выражении или даже небольшой рост данного показателя в пределах 0,1%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, во II квартале 2022 года реальные располагаемые доходы населения России выросли на 16,4% по сравнению с I кварталом.

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