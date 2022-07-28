Эксперт назвала причины приостановки падения доходов жителей России
Москва, 28 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Результаты о реальных доходах жителей России сложно назвать удачными, но по сравнению с почти непрерывным семилетним падением реальных доходов и спаде этого показателя на 1,2% в I квартале 2022 года по сравнению с 1 кварталом 2021 года определённый прогресс заметен. заявила корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Как заявлял премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, увеличение социальных выплат и повышение МРОТ затронуло почти 50 миллионов граждан России, так что господдержка оказала существенное влияние на замедление падения реальных доходов населения.
При этом безработица в России после краткосрочного всплеска в I квартале 2022 года до 4,2% трудоспособного населения во II квартале снизилась до 4%, значит, по итогам III квартала можно будет увидеть ещё более существенное замедление падения реальных доходов в годовом выражении или даже небольшой рост данного показателя в пределах 0,1%», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, во II квартале 2022 года реальные располагаемые доходы населения России выросли на 16,4% по сравнению с I кварталом.
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