Таринкот, Афганистан, 28 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В результате наводнения в афганской провинции Урузган три человека погибли и двое получили ранения. Об этом 28 июля сообщили местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Алексей Суконкин ИА REGNUM Обширный паводок в Приамурье

Али Марджан Закир, глава уезда Гизаб, сообщает, что наводнения смыло грузовик. По словам Закира, в результате его опрокидывания погибли три человека, ещё двое пострадали.

Помимо гибели людей, наводнение также нанесло огромный материальный ущерб жителям уезда Гизаб.