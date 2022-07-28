Тюмень, 28 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Начальником регионального управления ФСБ России по Тюменской области назначен генерал-майор Владимир Овчинников. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Orenburg-gov.ru Назначение

Отмечается, что ранее Владимир Овчинников возглавлял УФСБ России по Липецкой области.

Прежний начальник РУФСБ генерал-майор Игорь Николаев переведён к новому месту несения службы. По данным портала Е1.ru, он возглавит УФСБ по Свердловской области.