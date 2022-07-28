Липецк, 28 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Липецкой области 28 июля выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы за сутки шесть человек. Всего зарегистрировано 153 тыс. 775 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 631 человек выписан, в том числе 43 — за последние сутки.

За весь период скончались 3806 человек. Подтвержден один новый летальный случай.