Вена, 28 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Власти Венгрии продолжают выступать против эмбарго Евросоюза на российский газ, в этом Будапешт не одинок, заявил 28 июля премьер-министр страны Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии в Вене.

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«Мы стоим перед стеной под названием «газовое эмбарго». И я предлагаю Евросоюзу не стучать по ней, в этом вопросе я не один», — заявил Орбан.

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал эту точку зрения, добавив, что эмбарго на газ невозможно, поскольку таким образом Брюссель нанесет вред сам себе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель газеты Le Figaro Изабель Лассер высказала мнение, что Россия не пострадает от сокращения поставок газа, а вот Европейский союз из-за постоянных угроз ввести эмбарго на газ из России, которые так и не были реализованы, попал «в переплёт».

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