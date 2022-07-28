Белград, , 15:08 — REGNUM Сербские власти надеются в течение месяца получить из России вертолёты Ка-32 для тушения пожаров и помощи странам региона. Об этом 28 июля заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы самое позднее через месяц будем оснащены самыми современными пожарными вертолётами в мире. Это российские «Камовы», — сказал Вучич.

Он отметил, что российские вертолёты носят по 5 тыс. литров воды в ёмкости, тогда как имеющиеся сейчас у Сербии — только по тысяче литров.

По его словам, Сербия сможет помогать в рамках трансграничной инициативы Open Balkan.

На Западных Балканах установилась жаркая погода, что привело к крупным пожарам в Словении, Хорватии, Черногории Боснии и Герцеговине и Северной Македонии.