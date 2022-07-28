Вучич заявил об ожидании поставок из России вертолётов Ка-32
Белград, 28 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Сербские власти надеются в течение месяца получить из России вертолёты Ка-32 для тушения пожаров и помощи странам региона. Об этом 28 июля заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Вучич
«Мы самое позднее через месяц будем оснащены самыми современными пожарными вертолётами в мире. Это российские «Камовы», — сказал Вучич.
Он отметил, что российские вертолёты носят по 5 тыс. литров воды в ёмкости, тогда как имеющиеся сейчас у Сербии — только по тысяче литров.
По его словам, Сербия сможет помогать в рамках трансграничной инициативы Open Balkan.
На Западных Балканах установилась жаркая погода, что привело к крупным пожарам в Словении, Хорватии, Черногории Боснии и Герцеговине и Северной Македонии.