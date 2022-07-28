Москва, , 15:48 — REGNUM Внук известного певца Михаила Шуфутинского Ной принял решение уехать в Израиль по программе репатриации евреев. Об этом сообщил телеграм-канал «Вести Израиль» 28 июля.

Михаил Шуфутинский Министерство обороны России

По данным источника, юноша продолжительное время вёл музыкальную деятельность в США, однако теперь переехал в Израиль. Также отмечается, что сам Шуфутинский активно поддерживает творчество наследника.

Ранее Михаилу Шуфутинскому запретили въезд на территорию Украины. Поводом для ограничения стали выступления артиста на Крымском полуострове.

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