Москва, 28 июля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Внук известного певца Михаила Шуфутинского Ной принял решение уехать в Израиль по программе репатриации евреев. Об этом сообщил телеграм-канал «Вести Израиль» 28 июля.

Министерство обороны России Михаил Шуфутинский

По данным источника, юноша продолжительное время вёл музыкальную деятельность в США, однако теперь переехал в Израиль. Также отмечается, что сам Шуфутинский активно поддерживает творчество наследника.

Ранее Михаилу Шуфутинскому запретили въезд на территорию Украины. Поводом для ограничения стали выступления артиста на Крымском полуострове.